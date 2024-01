Kanye West posta fotos quase nuas da esposa Bianca censuradas

O polêmico rapper compartilhou algumas fotos de sua cara-metade na manhã de sábado… e embora ele pudesse estar pensando no creme de trigo como colocou na legenda – seus seguidores ficaram definitivamente distraídos com a falta de calças de Bianca.

Confira a foto… BC deve evitar usar o fogão com esse traje – porque não há muito para protegê-la se alguma gordura aparecer (embora seu pescoço pareça bastante confortável no capacete de couro).

A esposa de Ye tem aderido ao “Just Skin January” aliás… ela está surpresa com muitos conjuntos reveladores através das fotos do IG que ela postou este mês.

Ela também apareceu com um sutiã quase imperceptível e uma jaqueta de couro que deixou pendurada nos ombros… provando que ela fica linda de qualquer ângulo!

Claramente, as roupas minimalistas também não são apenas para a avó. Lembre-se, temos um vídeo do casal feliz em um Cassino de Las Vegas e Bianca parecia pronta para ir para a piscina… de biquíni e camisa deixada no quarto.