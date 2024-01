Kanye West processado por agressão e agressão por Autograph Seeker

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ, Ye está sendo levado ao tribunal por um negociante de autógrafos que diz que tudo aconteceu no DTLA há quase 2 anos – como você deve se lembrar, o vídeo logo após o suposto ataque mostrou o homem em o chão.

Ele afirma que uma das pessoas com Kanye disse a ele para parar o ataque, mas Ye começou a gritar com eles e exigiu que eles “vão para a porra da casa e peguem meus filhos”.

Sua esposa também está processando a perda do consórcio – essencialmente dizendo que perdeu a companhia do marido como resultado do incidente com Ye.