Kanye West publica fotos picantes de sua nova esposa, Bianca Censori

Kanye West recentemente acessou o Instagram para mostrar sua esposa, Censores Biancaem uma série de fotos picantes, sugerindo sua aparente aprovação por ela ser “excessivamente sexualizada”.

O polêmico rapper, que se casou com Censori em dezembro de 2022, compartilhou um conjunto de imagens ousadas da estilista australiana em um biquíni preto que pouco deixou à imaginação.

Kanye West gera polêmica com novo discurso retórico em Las VegasTwitter

Como eram as fotos?

A primeira foto, uma selfie no espelho com Oeste em segundo plano e Censores em primeiro plano, a exibia vestindo um micro top combinado com uma parte inferior de espartilho de couro, um sobretudo longo e botas de salto alto.

A segunda imagem retratada Censores em uma cena solo dentro de um banheiro de mármore, o que levou West a perguntar de forma divertida: “Caiu o sumn?”

Bianca Censori e você

O terceiro snap apresentado Censores em uma micro tanga preta e um pequeno cai-cai rosa felpudo, acompanhado pela legenda de West.

“Sem calças este ano”, ele digitou.

Enquanto alguns usuários de mídia social expressaram críticas, considerando as postagens como “nojentas” e “uma bagunça”, outros acusaram West de tentar transformar Censori em uma versão de sua ex-esposa, Kim Kardashian.

“Rebound Kim”, foram os pensamentos de um fã.

“Ele está criando o novo @kimkardashian”, acrescentou outro.

Curiosamente, este movimento de Oeste agitou conversas sobre seus comentários anteriores sobre Kardashianimagem pública. Notavelmente, em outubro, West expressou suas reservas sobre as imagens associadas a Skims, a linha de roupas íntimas e roupas de Kardashian.

Ele levantou preocupações sobre a sexualização aberta nas campanhas e admitiu desconforto com a representação da sua esposa e filhas.

Isso ecoou suas críticas anteriores sobre KardashianO visual do Met Gala 2019 de 2019, onde ele a considerou “muito sexy” em um espartilho apertado por Thierry Mugler.

Em um episódio de “Keeping Up With the Kardashians”, West reconheceu o impacto de sua mentalidade passada, expressando pesar por ter pressionado Kardashian a se conformar a certos padrões de beleza.

Kardashianpor sua vez, lembrou a West que ele desempenhou um papel importante na construção de sua confiança e na transformação dela na “pessoa sexy” que ele desejava.

A narrativa contínua em torno das opiniões de West sobre a sexualização dos seus parceiros lança luz sobre as complexidades das suas relações e a evolução da dinâmica com aqueles que lhe são próximos.