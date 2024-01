Kanye West usa camisa de banda com rosto de cantor neo-nazista autoproclamado

Rapper JPEGMAFIA postou uma foto na sexta-feira mostrando ele parado ao lado de Ye … com o último exibindo seus novos “dentes” de platina e JPEG apenas assaltando. Apenas alguns dias atrás, JPEG reclamava publicamente que KW não estava reconhecendo seus talentos no estúdio… agora, isso.

É claro que o próprio Kanye esteve envolvido em polêmicas ininterruptas ao longo do ano passado e em mudanças no que se refere ao anti-semitismo – e embora ele tenha tentado retroceder nessas declarações ultimamente, aqui está ele no último dia ou mais, arrasando com uma maldita Camisa BURZUM.