Kate Middleton internada para cirurgia: o que sabemos até agora?

Kate Middletono Princesa de Gales e Duquesa de Cambridgepassou por uma cirurgia abdominal na terça-feira, Palácio de Kensington foi anunciado.

No que está sendo descrito como um procedimento “planejado”, Middleton ficará hospitalizada por até duas semanas para garantir que ela possa se recuperar totalmente.

Um comunicado do Palácio dizia: “A cirurgia foi um sucesso e espera-se que ela permaneça no hospital durante dez a catorze dias, antes de regressar a casa para continuar a sua recuperação”.

Middleton, 42 anos, faz questão de manter as coisas em segredo enquanto se recupera da cirurgia, pois supostamente deseja “manter o máximo de normalidade” para seus filhos, George, 10, Charlotte, oito, e Louis, cinco.

Em resposta ao seu pedido de privacidade, Kensington Royal confirmou que irão fornecer apenas atualizações “significativas” de agora em diante.

Entende-se que ela não poderá participar de eventos públicos ou cumprir seus deveres reais até depois da Páscoa, com a declaração incluindo um pedido de desculpas em seu nome.

“A Princesa de Gales deseja pedir desculpa a todos os envolvidos pelo facto de ter de adiar os seus próximos compromissos”, concluiu o comunicado. “Ela espera reintegrar o maior número possível, o mais rápido possível.”

Uma explicação para a ausência de Kate

Não foi fornecida nenhuma informação sobre o motivo pelo qual a cirurgia foi considerada necessária, embora a Page Six afirme que o problema não está relacionado ao câncer.

Isso acabará com as especulações sobre A ausência de Kate da vida pública já que ela não era vista desde que assistiu à missa na Igreja de Santa Maria Madalena em Norfolk, Inglaterra, durante o período festivo.

E caberá Príncipe William, que casou Kate em abril de 2011 na Abadia de Westminster, para ajudar a cuidar de seus três filhos enquanto Kate está acamada.

Enquanto Rei Carlos e Rainha Camila ainda não comentaram publicamente Procedimento de Kateos fãs reais inundaram a conta oficial do Instagram do Palácio de Kensington com votos de felicidades para a princesa ferida.