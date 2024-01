Kate Middleton recebeu alta do hospital após cirurgia abdominal

Kate Middleton finalmente saiu do hospital depois de passar por uma cirurgia há quase duas semanas – e a palavra oficial é… ela está bem e continua melhorando.

A princesa de Gales está de volta em casa e descansando com sua família – isso de acordo com o Palácio de Kensington… que fez o anúncio na segunda-feira. Eles escreveram: “A princesa de Gales voltou para casa em Windsor para continuar a recuperação da cirurgia”.

Há mais de Kensington também – com a casa real dizendo: “O Príncipe e a Princesa desejam agradecer imensamente a toda a equipe da Clínica de Londres, especialmente à dedicada equipe de enfermagem, pelo cuidado que prestaram”.

Mais boas notícias para a realeza… Rei Carlos também recebeu alta do hospital na segunda-feira. Lembre-se, ele entrou para um procedimento de próstata … quase na mesma época que KM.

Embora o procedimento / problema de saúde do rei fosse absolutamente claro … o de Kate permanece um tanto misterioso – já que ninguém parece saber exatamente qual era o problema. Embora isso não tenha impedido as pessoas de especular… com todos os tipos de doenças sendo apresentadas como possibilidades.