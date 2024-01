Kayla Harrison assina com o UFC e estreia no peso galo contra Holly Holm no UFC 300

Kayla Harrison é finalmente uma lutadora do UFC.

Na terça-feira, o CEO do UFC, Dana White, anunciou que a judoca duas vezes medalhista de ouro olímpica e bicampeã do PFL assinou um acordo exclusivo para ingressar no elenco do UFC, onde competirá no peso galo.

Sua primeira missão será contra a ex-campeã peso galo Holly Holm no UFC 300, que acontece no dia 13 de abril, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

É uma reviravolta impressionante para Harrison, que passou toda a sua carreira no MMA no PFL, mas recentemente conseguiu uma agência gratuita no final de seu contrato. A PFL fez tentativas de manter Harrison no elenco, mas no final das contas o nativo de Ohio, de 33 anos, decidiu se mudar para o UFC.

Durante sua carreira, Harrison registrou um recorde impressionante de 16-1, com sua única derrota ocorrendo na decisão para Larissa Pacheco em 2022. Fora desse único revés, Harrison foi perfeito, incluindo duas vitórias anteriores sobre Pacheco, bem como uma vitória recente. sobre o veterano do UFC Aspen Ladd.

Agora ela descerá para o peso galo depois de passar toda a carreira competindo no peso leve ou no peso pena. Harrison discutiu anteriormente a mudança potencial com o MMA Fighting quando contemplou seu futuro no esporte.

“Quer dizer, 135 vão me desafiar de várias maneiras, como se eu tivesse que perder um pedaço de mim para poder lutar até 135 libras”, disse Harrison em novembro passado. “Acho que apenas estruturalmente carrego muitos músculos. Já estou meio magro, então vou ter que perder músculos. Vou ter que mudar todo o meu estilo de vida. Quer dizer, eu já fiz isso para lutar aos 145.

“É uma loucura o que acontece quando você cuida do seu corpo, se alimenta bem, dorme e se recupera. Eu era um idiota quando era mais jovem. Mas tenho fé que tudo o que deveria ser, será.”

Em sua estreia no peso galo, Harrison enfrenta Holm, ex-campeão até 135 libras e forte perto do topo do ranking do UFC. Holm fez 3-1 sem disputa nas últimas cinco partidas, incluindo vitórias sobre Irene Aldana, Yana Santos e a nova campeã peso galo do UFC, Raquel Pennington.

Harrison x Holm é a mais recente adição ao crescente card do UFC 300, que continua sem luta principal no momento.