Kayla Harrison reage às preocupações sobre ganhar peso no UFC 300: ‘Não estou dizendo que vai ser fácil’

Kayla Harrison entende que muitas das questões em torno de sua estreia no UFC 300 não serão centradas em suas habilidades ou habilidades, mas sim em como ela será ao pisar em uma balança de 135 libras.

Enquanto se prepara para enfrentar Holly Holm no card histórico em 13 de abril, a duas vezes medalhista de ouro olímpica no judô, que conquistou esses títulos competindo com quase 172 libras, admite que não é uma grande fã de redução de peso. Na verdade, Harrison revelou que ela não andava muito mais do que 155 quilos quando lutou no peso leve no PFL porque não queria torturar seu corpo com cortes extremos de peso.

Mas o UFC não tem mais divisão leve e nem peso pena, então se Harrison quisesse lutar lá, ela teria que escolher competir na categoria até 135 libras.

“Há uma percepção equivocada de que eu ando pesando cerca de 180 libras ou algo assim”, disse Harrison ao KevinIole.com. “Andei a maior parte da minha carreira no MMA com 165, 160, porque não gosto de perder peso. Não acredito em redução de peso. Não acho que isso envie a mensagem certa às crianças. Dito isto, não concordo com isso, mas às vezes você tem que aparecer e fazer coisas com as quais não concorda para realizar seus sonhos.

“O tempo todo que estive [in the PFL], eu andava com 165, talvez 160 e então eu não só era geralmente o lutador menor e com menos experiência, como também estava entrando na jaula com garotas que chegavam lá com 180, 175 libras. Agora, esse não será o caso.”

Para se preparar para a mudança para o peso galo, Harrison não só passou por um teste de redução para 135 libras, mas também passou pelas etapas necessárias para a recuperação, como se estivesse lutando no dia seguinte. Harrison então se envolveu em uma simulação de luta que lhe permitiu ver como seu corpo reagiria depois de cortar tanto peso e depois se apresentar.

Foi todo esse processo que deu a Harrison a confiança que ela precisava para saber que lutar no peso galo no UFC não só era possível, mas ela teria sucesso lá.

“Eu não teria feito essa mudança se não achasse que seria capaz de fazê-lo”, disse Harrison. “Fizemos um corte de teste. Tudo foi medido, desde minha frequência cardíaca até minha pressão arterial e meu açúcar no sangue. Fizemos um teste de recuperação. Fizemos um teste simulado de luta. Tudo foi discado e tudo foi testado.

“Estou muito confiante na minha equipe e muito confiante em mim mesmo. Não estou dizendo que será fácil, mas as coisas que valem a pena ter na vida geralmente não são fáceis [to obtain].”

Apesar de seu recorde de 16-1 com todas as lutas acontecendo no peso leve menos dois, Harrison sabe que ainda cedeu tamanho para muitos de seus oponentes. Ela espera que isso mude agora que ela está competindo como peso galo no UFC.

Claro, o UFC não lhe deu permissão para sua estreia porque Harrison teve que passar por um ex-campeão em Holm, que nocauteou outra medalhista olímpica no judô depois de demolir Ronda Rousey em 2015.

“Serei o lutador maior, mais forte, mais rápido e, em muitos casos, acredito, mais experiente”, disse Harrison. “Acho que é um caso que comecei ao contrário, começando [at the higher weight] mas consegui ter sucesso por causa do meu pedigree e do conjunto de habilidades que trouxe para o MMA. Mas agora tenho experiência e estou experiente.

“O peso [cut] parte vai ser uma droga, mas é uma droga para todos, e eu não sou especial.”