Keanu Reeves é visto com muletas em set de filmagens em Los Angeles

O galã de Hollywood Keanu Reeves foi visto no set de seu último filme, “Boa sorte,” andando com muletas e usando uma bolsa de gelo no joelho durante o intervalo.

O ator de 59 anos, conhecido por seus papéis cheios de ação, ergueu as sobrancelhas enquanto navegava pelo Os anjos definido com um acessório inesperado.

Nenhuma declaração ainda sobre por que Keanu Reeves usava muletas

Fotografado em Quinta-feiraReeves foi capturado com um sobretudo bege, calça cinza, camisa de botão branca e gravata verde, tudo isso contando com muletas para se apoiar.

O joelho do ator parecia ser o centro das atenções enquanto ele equilibrava uma bolsa de gelo, despertando a curiosidade sobre a causa de sua mudança temporária de ritmo.

“Representantes de Reeves e Lionsgate, o estúdio por trás do filme, não responderam imediatamente ao pedido da PEOPLE por mais informações na quinta-feira,” deixando fãs e meios de comunicação intrigados sobre a natureza de Reeves’ doença.

“Boa sorte,” dirigido por Aziz Ansaripossui um elenco repleto de estrelas, incluindo Seth Rogen e Keke Palmer.

A premissa do filme de comédia foi envolta em segredo, aumentando a expectativa em torno desse desenvolvimento inesperado.

O filme, anunciado em Abril de 2023recebeu um aceno positivo do presidente do Lionsgate Motion Picture Group Joe Drakeque afirmou, “De fato tivemos sorte com este filme.”

No entanto, a produção enfrentou um revés quando foi temporariamente suspensa em Poderia devido a uma greve de escritores, conforme relatado por O repórter de Hollywood.

Keanu Reeves deve lançar romance em 2024

Em outras notícias, Keanu Reeves surpreendeu o mundo com um anúncio literário.

O ator revelou sua colaboração com o autor China Miville em um romance intitulado “O Livro de Outro Lugar.”

Inspirado por Reeves’ série de quadrinhos, “BRZRKR,” o romance está previsto para ser lançado em Julho.

Reeves expressou seu amor pelo “BRZRKR” mundo, notando, “Eu queria explorar isso mais a fundo e pensei que uma das melhores maneiras de fazer isso seria através de um romance.”