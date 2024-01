Keleigh Teller oferece vislumbres da experiência de Taylor Swift na suíte dos Chiefs contra os Ravens

Keleigh Teller encantou os fãs com vislumbres exclusivos de Taylor Swifta experiência de Chefes de Kansas City‘ Suíte VIP durante o jogo do Campeonato AFC contra o Corvos de Baltimoreque garantiu seu lugar no Super Bowl, onde enfrentam o São Francisco 49erS.

Rápido comemorada alegremente ao lado de seu companheiro, Travis Kelcee sua família, compartilhando abraços e cumprimentos enquanto festejavam a vitória.

O vídeo dos bastidores capturou momentos íntimos de Rápido com Travisseu irmão Jasãocunhada Kyliee pais Dona e Ed.todos em êxtase com o Chefes garantindo uma vaga no Super Bowl de 2024.

Será que Taylor Swift conseguirá chegar ao Super Bowl LVIII depois de seu show em Tóquio?

Travis também se juntou à família depois do jogo

A filmagem mostrou Jasão saboreando cervejas no camarote VIP, diferentemente de seu entusiasmo anterior de beber cerveja nas arquibancadas.

Depois do jogo, Travis juntou-se ao grupo na suíte, sendo recebido calorosamente por Rápido e sua familia.

Keleigh também compartilhou fotos ternas dela mesma com Rápido em meio às comemorações, legendando sua postagem no TikTok com um aceno para Rápidoa música “Você está por conta própria, garoto”.

Anteriormente, ela havia postado um vídeo de Rápidoexuberantes celebrações pós-jogo, acompanhadas por “Long Live (Taylor’s Version)”.

Apesar de sua próxima apresentação em Tóquio Rápido está supostamente planejando apoiar Travis no Super Bowl em Las Vegas, ressaltando sua dedicação ao relacionamento deles e seu sucesso em campo.