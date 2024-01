Kelly Clarkson diz que as crianças não podem usar as redes sociais enquanto moram com ela

Kelly Clarkson está usando o clichê dos pais mais velhos do livro… dizer aos filhos que eles não podem usar as mídias sociais enquanto viverem sob o teto dela – porque o que ela diz vale, ponto final.

Ela diz,[Social media] pode ser muito difícil para as crianças em geral, mas especialmente para as crianças com pais sob os olhos do público. Então eu os informei que eles não podem, sob meu teto, ter [it].” Kelly acrescenta que as coisas podem mudar no futuro, mas por enquanto… claro que não.