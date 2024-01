Kelly Stafford responde à proposta de proibição da camisa do marido antes do confronto do Wild Card

AÀ medida que aumenta a expectativa para o confronto do Detroit Lions no playoff do Wild Card contra o Los Angeles Rams, o retorno do quarterback Matthew Stafford ao Ford Field é inegavelmente uma das histórias mais cativantes da semana.

Com o Carneiros surfando uma onda de sucesso, o 35 anos signal-caller está pronto para liderar sua equipe contra sua antiga franquia, adicionando uma camada de complexidade para Leões fãs.

Os fãs não querem azarar o retorno do Lions aos playoffs

Em meio à excitação e emoções confusas dentro da base de fãs, um local Detroit linha de roupas esportivas fez uma declaração ousada nas redes sociais, pedindo aos fãs que não usassem Leões-Stafford camisas para o jogo.

A mensagem transmitia um sentimento de seriedade, enfatizando que este embate tem a ver com negócios e Carneiros missão de acabar com o Leões sonhos pós-temporada.

Em resposta a este pedido de proibição de camisas, Matthew Stafford esposa, Kellynão se conteve, expressando sua decepção com o plano proposto.

Na seção de comentários da postagem na mídia social, ela comentou: “Bem, isso é triste porque é completamente o oposto de como nos sentimos em relação a esta cidade. Mas Matthew sempre foi uma pessoa importante e continuará a ser.

A conta de torcedor, implacável Kelly comentário, respondeu com humor, afirmando, “Nós amamos Matthew, mas não esta semana.”

À medida que o relógio avança para o 20h00 horário do leste dos EUA início no domingo, Leões os fãs se encontram em uma encruzilhada, escolhendo se querem abraçar Stafford devolver ou aderir à proibição proposta de camisas.

O choque de emoções dentro da base de fãs adiciona uma camada intrigante a um já intenso confronto de playoffs.