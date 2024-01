Ken Jeong e Joel McHale zombam do monólogo do Globo de Ouro de Jo Koy no Emmy

Joe Koy ainda está levando no queixo – o comediante experimentou outro gostinho de seu próprio remédio durante o programa de segunda-feira Prêmios Emmy como Ken Jeong dar Joel McHale criticou seu bombardeio como apresentador do Globo de Ouro.

Os coadjuvantes de “Community” zombaram de Jo por culpar seus escritores por suas falas nada divertidas – batendo nele com força enquanto entregavam o prêmio de Programa de Competição de Realidade Extraordinária.

Jo Koy chama a multidão do Globes de ‘Marshmallows’ no primeiro stand-up desde o show

“Os instrumentos que quase mataram aquele cara foram aqueles que as enfermeiras deixaram, ok?” Ken respondeu… acrescentando: “Aqueles que salvaram a vida dele são aqueles que eu deixei. E, além disso, eu só tive o show por 10 dias naquele momento.”

Foi um fracasso tão grande que até mesmo seu ex-Manipulador de Chelsea não pude resistir dando um golpe semelhante para ele no Critics Choice Awards no domingo.