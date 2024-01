Kendall Jenner e Bad Bunny se reúnem semanas após a separação para uma viagem de Nova York com amigos

Kendall Jenner dar Coelho Mau podem ter encerrado o relacionamento antes do final de 2023, mas eles ligaram em 2024 junto com uma equipe de amigos próximos … TMZ descobriu

Fontes com conhecimento direto dizem-nos que os dois continuam próximos – apesar da recente separação – e têm um grupo de amigos em comum. A equipe – incluindo Justin e Hailey Bieber – estava de férias juntos perto de Barbados, participando das festividades de Ano Novo.

Na verdade, em um clipe de fogos de artifício de NYE postado por um dos amigos de Kendall, você ouve Bad Bunny ao fundo desejando a todos, “Feliz Año Nuevo!”



Embora o recente reencontro possa levantar algumas sobrancelhas, somos informados de que os dois não estão oficialmente juntos novamente, pelo menos ainda não, somos informados de que a viagem aconteceu por causa de amigos em comum… não há nada romântico.



19/02/23 ANTECEDENTES

Foi um romance turbulento para Kendall e a estrela da música, vista em fevereiro saindo de um encontro duplo com Justin e Hailey. As coisas esquentaram um mês depois, quando eles foram vistos compartilhando um beijo e um abraço depois do sushi com Kylie.

Em abril, o TMZ obteve fotos dos dois em um passeio a cavalo sozinho… indicando que as coisas ficaram muito sérias entre os dois.

No meio do ano, eles eram oficialmente oficiais – abraçando-se em um show do Drake, sentando na primeira fila do show da Gucci, fazendo uma campanha da Gucci juntos e participando da festa pós-SNL após o show do BB no show.

No entanto, no final de outubro, os fãs começaram a notar que os dois não eram vistos juntos há algum tempo e questionaram se as coisas haviam desmoronado.

Avançando para o início deste mês, surgiram notícias sobre a suposta separação do casal.