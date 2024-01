Kevin Costner comemora alegremente seu 69º aniversário em meio ao relacionamento da ex-mulher com o ex-amigo Josh O’Connor

Kevin Costner A série Yellowstone o tem como um dos protagonistas mais populares das séries de TV e, enquanto fazia o programa, ele se divorciou de sua esposa, há 18 anos, Christine Baumgartner; agora depois da tempestade, ele comemorou seu aniversário de 69 anos com sua nova namorada, a cantora Jewel, enquanto Baumgartner está namorando Josh O’Connor.

Kevin Costner comemora seu aniversário com sua namorada Jewel enquanto posta uma foto sua

Como parte de sua comemoração, Costner compartilhou uma foto antiga de si mesmo com um chapéu de cowboy e um enorme sorriso no rosto: “Comemorando hoje mais um ano de vida e reservando um momento para homenagear esse garoto que tinha grandes sonhos. É difícil acreditar o quão longe chegamos“, postou no Instagram.

“Obrigado a todos pelos desejos de aniversário. É por causa do seu apoio que consegui perseguir meus sonhos todos esses anos.” Ele adicionou.

Costner postou a foto depois Baumgartner compartilhou uma foto de seu novo namorado, ex-amigo e vizinho de Kevin Costner, Josh O’Connor.

Na foto compartilhada por Baumgartner, O’Connor e Christine são vistos caminhando na praia e, embora tentassem manter o romance em segredo, eventualmente, o relacionamento do designer de bolsas e do especialista financeiro foi descoberto.

Uma pessoa próxima ao casal afirmou que os dois “são bons amigos há anos”, “Josh inicialmente era apenas um amigo”, um amigo de Baumgartner revelado “[Christine] gosta de sair com ele. Ele é um pai divorciado e entende o que ela está passando.”

De acordo com a fonte que falou ao TMZ “É algo que deixa Christine feliz, eles eram namoradores. E quando eles estavam juntos, era como se os dois simplesmente se iluminassem, você poderia dizer que eles estavam tentando ser discretos, mas qualquer um que os visse poderia dizer que algo estava acontecendo“, acrescentou uma segunda fonte.