Kevin Costner suspeitava do romance da ex-mulher com seu vizinho e ex-amigo, afirma o relatório

Kevin Costner tinha a sensação de que sua ex-esposa, Christine Baumgartnerestava se envolvendo com o vizinho, Josh Connor, de acordo com um relatório. O ator de “Yellowstone” e o designer de bolsas, que têm três filhos juntos, finalmente resolveram seu amargo divórcio em setembro. Desde então, Baumgartner mudou-se com o ex-amigo de Costner, enquanto Costner teria começado a namorar a cantora Jewel.

De acordo com uma fonte, Kevin tinha fortes suspeitas sobre o relacionamento de Christine e Josh, chamando seu vínculo estreito de “verdadeiro elefante na sala”. A fonte acrescentou que o relacionamento deles se tornou romântico “relativamente recentemente”, especialmente considerando que Costner aparentemente também mudou.

A fonte também mencionou: “Christine não acha que Kevin tenha do que reclamar. Josh tem sido a rocha de Christine durante toda a provação do divórcio.

Baumgartner e Connor geraram rumores de romance durante o verão, depois de passarem férias juntos no Havaí em meio à batalha do divórcio. No entanto, Baumgartner e seu advogado negaram no tribunal que ela estava namorando Connor depois que Costner alegou que seu novo “namorado” havia lhe dado US$ 20 mil em dinheiro. Uma fonte compartilhou na época que eles são bons amigos há anos.

Baumgartner recebeu mais dinheiro do que o esperado

Embora os detalhes Costner e BaumgartnerEmbora o acordo permanecesse selado, fontes disseram que ela sairia com mais dinheiro do que o acordo pré-nupcial inicialmente declarado. Os ex-namorados compartilharam uma declaração conjunta: “Kevin e Christine Costner chegaram a uma resolução amigável e mutuamente acordada de todas as questões relativas ao seu processo de divórcio”.

Em comemoração ao seu 69º aniversário, Costner postou uma foto antiga no Instagram usando um chapéu de cowboy e um sorriso espalhado no rosto. Ele legendou a postagem: “Comemorando mais um ano de vida hoje e reservando um momento para homenagear esse garoto que teve grandes sonhos. É difícil acreditar o quão longe chegamos. Obrigado a todos pelos votos de aniversário. É por causa do seu apoio que Fui capaz de perseguir meus sonhos todos esses anos.”