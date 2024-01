Kevin Hart diz que nunca apresentará o Oscar, ‘não é adequado para comédia’

Basicamente, ele diz que os dias em que os quadrinhos apresentavam premiações, pelo menos confortavelmente, acabaram. Jo Koy pode concordar com isso depois de seu piadas sobre Taylor Swift e os “peitos grandes” da Barbie bombardeado no Globo de Ouro .

A propósito, temos outro grande comediante para avaliar como Jo lidou com o trabalho – ou seja, Antonio Anderson … e ele parece estar alinhado com Kev aqui sobre o quão difícil é esse tipo de premiação.

Como ele nos disse no LAX esta semana… você se reúne com seus escritores e faz o melhor que pode com a quantidade de tempo que lhe é dada. No caso de Jo, ele diz que tinha cerca de uma semana antes do show. Observado!