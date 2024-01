Kevin Hart e Katt Williams não têm carne apesar da turnê, diz Torrei Hart

Kevin Hart ex-mulher, Torrey Hart diz que não há rivalidade entre seu ex-namorado e Kat Williams … isso depois que ela disse que estaria em turnê com Katt após palavras rudes.

Torrei limpou o ar ao sair do Hollywood Improv na noite de terça-feira, encerrando os rumores de rixa – apontando o fato de que Kev é um amante, como o próprio homem nos disse no início do dia.