Kevin Spacey fará aparição em convenções, organizadores de Social Media Slams

Kevin Spaceyestá voltando aos olhos do público após sua absolvição em Londres no verão passado… e muitas pessoas não estão muito felizes com isso – o que estão deixando bem claro.

O negócio é o seguinte: o polêmico ator está programado para aparecer na Mad Monster Party 2024 na Carolina do Norte no próximo mês – uma convenção de três dias dedicada a todas as coisas de terror/cultura pop. Outras estrelas como Kiefer Sutherland, Lou Diamante Phillips, Taryn Manning, Jason Patrick e mais pessoas também estão participando do evento.

Claramente, os organizadores estão entusiasmados com a inclusão de KS… elogiando seus elogios e vendendo fotos profissionais por muito dinheiro – não são permitidas selfies na mesa de autógrafos. Se você quiser uma foto, terá que desembolsar US$ 225.

As oportunidades para fotos também são temáticas… Sexta-feira, 16 de fevereiro, eles montarão uma para uma foto do tipo “The Usual Suspects”, sábado para “Se7en” e domingo, fevereiro. No dia 18, Kevin tirará fotos de “House of Cards” – basicamente, os maiores sucessos de Spacey.

Agora, não demorou muito para que as pessoas expressassem sua indignação… com um bom punhado de pessoas dizendo em termos inequívocos que consideram os organizadores repreensíveis por darem a Spacey uma plataforma depois de todas as acusações levantadas contra ele. Basta verificar seus comentários.

Em essência, muitos fãs não parecem se importar que Kevin tenha sido absolvido no ano passado de uma série de acusações – como informamos anteriormente, Spacey foi considerado inocente de nove acusações totais baseadas numa série de alegações de agressão sexual num tribunal de Londres no ano passado, após um longo julgamento.

Ele também é foi processado em Nova York por uma suposta agressão sexual diferente… um massoterapeuta alega que o homem de 64 anos fez investidas sexuais indesejadas e inadequadas em relação a ele durante três sessões de 90 minutos em 2016.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

O duas vezes vencedor do Oscar nunca foi condenado por nenhum crime por nenhuma das acusações feitas contra ele… e ele negou toda e qualquer irregularidade, FWIW.



Reproduzir conteúdo de vídeo





26/07/23 Notícias da Sky

Será interessante ver quantos fãs querem tirar uma foto com Spacey no próximo mês… ou se algum protesto surgirá na Carolina do Norte.