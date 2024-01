Khabib Nurmagomedov revelou quanto dinheiro rejeitou para retornar ao UFC

Khabib Nurmagomedov tomou a decisão de parar de lutar no UFC após o falecimento de seu pai, ele foi sua rocha em todas as lutas e seu treinador de longa data. Sua última luta foi contra Justin Gaethje, onde ele anunciou que nunca mais lutaria porque não se sentia da mesma forma sem seu pai no cage o apoiando. Desde então, o presidente do UFC Dana Branco fez de tudo para tentar convencer Khabib a voltar ao UFC. No entanto, ele não tinha ideia de que sairia do roteiro para tentar convencer a lenda russa. Dana até introduziu Khabib no Hall da Fama do UFC e nem isso o convenceu a fazer um retorno triunfante.

Conor McGregor anuncia seu retorno ao UFC em 2024Twitter

Khabib recusa oferta irreal de Dana White

Isso veio da boca de Daniel Cormier, que conversou recentemente com Ben Askren em seu podcast e fez uma revelação surpreendente. Khabib Nurmagomedov deve ser o primeiro atleta de esportes de combate a rejeitar supostos US$ 40 milhões para retornar. Quando Cormier contou isso a Askren, o ex-astro do UFC não acreditou. Antes que as pessoas digam que talvez Khabib quisesse dizer US$ 14 milhões e que houve um erro de pronunciamento em seu nome, saiba que DC repetiu isso várias vezes. Nurmagomedov disse US$ 40 milhões. Isso significa que quem continua sonhando em vê-lo lutar mais uma vez deve manter as expectativas extremamente baixas.

Com cartel de 29 a 0, Khabib já está na conversa do GOAT ao lado de outros grandes nomes como Jon Jones, Georges Saint Pierre e Anderson Silva. Porém, provavelmente nunca haverá outro campeão do UFC tão dominante quanto Khabib. Dana White sabe bem disso, essa é a principal razão pela qual ofereceu tanto queijo à lenda russa. Parabéns a Khabib por cumprir sua palavra até agora e fazer as pessoas entenderem que, na vida, a palavra de um homem é muito mais importante do que qualquer quantia em dinheiro que possa ser oferecida a ele.