Kid Cudi esclarece como costumava se esconder em uma loja de roupas de Lupe Fiasco

euque Fiasco e Kid Cudi têm vem lutando nos últimos 10 anos sobre mal-entendidos que finalmente estão sendo explicados aos fãs. Garoto Cudi se abriu sobre como ele trabalhava em uma loja de roupas BAPE antes de se tornar famoso, e ele se escondia dos rappers que visitavam a loja para que não zombassem dele.

A rivalidade entre Lupe Fiasco e Kif Cudi já dura 10 anos

Cudi foi entrevistado por Zane Lowe no Apple Music 1 e relembrou o que ele fazia quando trabalhava no varejo: “Eu tinha essa fobia de que rappers entrassem na loja e me vissem trabalhando lá, e depois brigassem comigo mais tarde e trazer à tona o fato como, ‘N **ga, você me vendeu roupas.’ Então eu sempre me escondia no almoxarifado.”

Como o comportamento de Cudi era estranho, um colega de trabalho perguntou a ele por que ele estava se escondendo: “‘Se eu ficar famoso um dia, não quero que esse cara diga: ‘Ei, você me vendeu roupas, você é meu filho.’ Você sabe o que eu estou dizendo? Não podemos permitir isso. Esta foi a minha explicação, e cara, pensando bem, [Lupe] me odeia por isso!“

Depois que Lupe viu a entrevista, ele imediatamente respondeu via X com um longo tópico sobre como ele não envergonharia uma pessoa.Ninguém vai mencionar que ele trabalhava na loja BAPE para zombar de sua vadia por ter um emprego regular antes de ser uma vadia famosa com um emprego legal.” O músico mais tarde twittou: “O QUÊ?!! Como uma vergonha de trabalho?”

A briga começou em 2014, quando Cudi brincou que Lupe era “um pouco [sketchy]” por cobrar dos fãs US$ 500 por um verso personalizado. Então Fiasco respondeu chamando-o de “palhaço desrespeitoso” ao mesmo tempo em que explica como o hitmaker de “Day ‘N’ Nite” precisava de sua “a ** beat”.