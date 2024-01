Kim e Kanye se reúnem para jantar com North, amigos usam camisas ‘Abutres’

Kim Kardashian dar Kanye West parecem estar deixando seu passado difícil de lado pelo bem das crianças… jantando com Norte e seus amigos, que usaram produtos para promover o novo álbum de Ye.

Os famosos ex-namorados apareceram separadamente na terça à noite no Nobu em Malibu, mantendo suas roupas alinhadas com suas tendências de estilo recentes … Kim usava um top curto e um casaco preto longo e Kanye cobriu o rosto com uma de suas máscaras pretas patenteadas – não há surpresas aí.



Devemos observar… Kim chegou com North e um grupo de amigos a reboque – e parece que Kanye apareceu separadamente mais tarde, indo se juntar a eles, sem sua nova esposa. Bianca Censori.

Disseram-nos que todos eles ficaram dentro do restaurante por cerca de uma hora e meia juntos antes de Ye ir para seu carro ladeado pela segurança… e minutos depois, Kim saiu com North e seus amigos – com todas as crianças vestindo produtos correspondentes dos “Abutres”.

North é claramente o mais animado… puxando a camisa para cima para dar aos fotógrafos uma boa olhada no logotipo na frente e no título do álbum escrito em escrita na parte superior. Temos que dizer… ela é a cara de seu pai. Além disso – nenhuma palavra sobre se o grupo entrou com essas camisas.

Isso é surpreendente por alguns motivos. Primeiro, é surpreendente ver Kim e Kanye juntos assim, não os vemos partindo o pão juntos… nem mesmo pelos filhos.

Mais importante ainda… interessante ver Kim deixar North usar o material do ‘Vultures’, você sabe – considerando que há algum conteúdo anti-semita no álbum, pelo que ouvimos até agora.

Lembre-se… “Vultures” é o próximo álbum colaborativo de Kanye com Ty Dolla $igne a faixa-título pegou bastante calor por letras polêmicas tipo, ‘Como sou anti-semita? Acabei de foder uma vadia judia.’

Desnecessário dizer que a música não agrada às organizações judaicas, que explodiu a música.



Como dissemos, não está claro como o desfile promocional de camisetas aconteceu – é possível que Kim tenha sido pego de surpresa no último minuto.

Como informamos… Norte bateu um verso isso pode aparecer no novo álbum de seu pai durante uma festa de audição no mês passado – então, faz sentido que ela e seus amigos fiquem entusiasmados com o lançamento do álbum e queiram usar camisetas para aproveitá-lo.

Notavelmente, e sem surpresa, Kim não usou uma das camisas. Nós avistamos ela e Kanye em vários jogos de basquete para Saint no último mês e eles tiveram alguns interações bem geladas – se você pode chamá-los assim.



