Kim Kardashian coloca seu Range Rover destruído à venda por US$ 100 mil

Kim Kardashiano antigo Land Rover Range Rover SE 2022, um presente da mãe Kris Jennerestá ganhando as manchetes ao chegar ao mercado por impressionantes US$ 99.950, apesar de sua péssima condição.

As fotos na lista do Carfax revelam airbags acionados, espelhos desconectados e vários amassados, evidências de um acidente envolvendo um dos Kardashianfuncionários. Felizmente, nenhum ferimento grave foi relatado e ninguém mais ficou ferido no incidente, de acordo com a Page Six.

Kim Kardashian flexiona sua impressionante transformação muscular

A TMZ relatou inicialmente a venda em Miami por meio de terceiros, embora a Elite Motor Cars de Miami negue que seja o mesmo veículo. Outra fonte afirma que o carro permanece em Los Angeles, na Platinum Motors.

Um luxuoso presente de aniversário

Independentemente da sua localização, Kardashian desfrutou do caminhão prateado por cerca de um ano depois de recebê-lo em seu aniversário de 42 anos, em outubro de 2022.

Esta não é a primeira vez Kardashian se separou de um Range Rover. Em 2018, seu Land Rover Range Rover V8 2015, ao preço de US$ 85.880, foi vendido rapidamente após chegar ao mercado.

Apesar da cor branco marfim e da propriedade de celebridades, o preço permaneceu inalterado. Kardashian parece ter afinidade com Range Rovers, fazendo desta última venda uma continuação de sua jornada automobilística.

À medida que o veículo de luxo encontra um novo proprietário, o burburinho em torno KardashianOs bens de alto perfil e seu valor de revenda continuam a cativar fãs e entusiastas de automóveis.