Kim Kardashian e Kanye West exibem seu relacionamento complicado na frente de seu filho Saint

Kim Kardashian e Kanye West têm um relacionamento complicado como ex-casal quando se trata de compartilhar momentos importantes dos filhos. Isso ficou evidente nesta sexta-feira, quando ambos atenderam, cada um por conta, o filho Santoé o jogo de basquete. Embora o casal tente se manter discreto para não interferir no destaque dos filhos em seus próprios eventos, ficou claro que Kim e Kanye não estão se divertindo juntos.

Saint, filho de Kim Kardashian, mostra o dedo médio para a imprensa

Kanye chegou sozinho ao evento, enquanto Kim chegou com sua filha Chicago. Já durante o jogo, um paparazzi os fotografou em diversos momentos, incluindo uma breve e estranha interação, em que ela se dirigiu a ele, embora não se saiba sobre o que conversaram.

As imagens confirmaram que os dois não querem ficar muito próximos, a não ser no essencial, pois, embora estivessem sentados na mesma fila, o faziam com vários assentos separados. Em um ponto, Kanye estava mandando mensagens em seu telefone e Kim estava conversando com Saint. Seus outros filhos, North e Psalm, não compareceram ao jogo.

Ela parecia permanecer cordial ao interagir com seu ex, enquanto a filha Chicago, de 6 anos, ficava entre eles.

West, que usava uma camiseta preta, estava de costas para a câmera enquanto Kardashian observava.

Por que Kim e Kanye Weat não se dão bem?

Kim e Kanye divorciou-se em 2022 após um relacionamento de sete anos, embora ela tenha pedido o divórcio um ano antes e eles tenham assumido uma relação de co-parentalidade e desde então só se reúnem para sustentar os filhos.

Segundo o TMZ, o ex-casal continua com problemas, agora em questões relacionadas à criação dos filhos, entre eles, Kanyecomentários anti-semitas, elogiando Adolf Hitler e os nazistas, algo que perturbou fortemente Kim.

Em uma entrevista de dezembro de 2022, Kim admitiu que era “muito difícil” compartilhar a paternidade com Kanye em uma entrevista ao Angie Martinez podcast na vida real. “É realmente muito difícil.”

Ela ainda afirmou que tentou proteger seus quatro filhos de testemunhar o comportamento do pai, pois lembrou que seu pai, Robert Kardashianera “o melhor pai” e queria o mesmo para seus filhos.

“Tive as melhores lembranças e a melhor experiência e isso é tudo que quero para os meus filhos, desde que eles possam ter isso”. Kardashian disse.