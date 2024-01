Kim Kardashian e Kanye West têm outro encontro gelado no jogo de basquete do Saint

Kim Kardashian dar Kanye West apareceram para mais um de seus encontros gelados no jogo de basquete de seu filho na noite de sexta-feira – enquanto as câmeras capturavam quase todos os momentos frios.

O ex-casal chegou separado aos 8 anos Santo evento esportivo em Los Angeles, tentando manter distância um do outro e ao mesmo tempo ter uma interação estranha.

Outra foto mostra a magnata do SKIMS sentada à margem, misturando-se com outras pessoas ao lado dela… enquanto Kanye conversava com Nick Canhão longe dela.