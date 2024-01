Kim Kardashian e Kylie Jenner roubam os holofotes durante a Paris Fashion Week

Ttrês membros do Kardashian-Jenner família fez sucesso na Paris Fashion Week. Kim Kardashian estreou no desfile da Maison Margiela com um ousado vestido preto com recortes em forma de escamas e um colar enfeitado com joias. A mulher de 43 anos exibiu suas curvas, revelando a calcinha preta por baixo.

Enquanto isso, Kylie Jennerjá presença constante na primeira fila dos desfiles de alta-costura, exibia um look aquático com um penteado molhado e um vestido midi de lantejoulas iridescentes.

Kim Kardashian flexiona sua impressionante transformação muscular

Kris Jenner juntou-se às filhas, optando por um casaco preto mais clássico e luvas de couro. O trio compareceu juntos ao desfile da Valentino Haute Couture.

Brilhou na Semana de Moda de Paris

Kylie também compartilhou um momento amigável com o ex-melhor amigo Jordyn Woods no desfile de Jean Paul Gaultier. Em entrevista ao CR Fashion Book em setembro de 2022, Jenner falou sobre seu encontro de desfile mais querido até aquele momento.

“Eu diria que o show mais impactante para mim foi o último show Off-White de Virgil Abloh”, observou ela na época. “Não pude ir ao show porque estava grávida na época, mas pude assistir ao vivo. Achei tão lindo, emocionante e comovente.”

Enquanto o desfile da Maison Margiela marcava o fim da Paris Fashion Week, os fãs aguardavam ansiosamente a presença da família nos próximos eventos, com a New York Fashion Week chegando.