Kim Kardashian, Mariah Carey e Doja Cat aparecem no Nobu Malibu

Kim Kardashian, Mariah Carey dar Gato Doja todos apareceram para comer sushi no Nobu Malibu … enquanto duas celebridades se sentavam uma com a outra e a terceira estava próxima, mas aparentemente em mundos separados.



TMZ. com

O TMZ obteve um vídeo do famoso trio jantando em duas mesas separadas, mas próximas, no domingo, dentro do restaurante na bela costa da Califórnia.

Em um vídeo, Kim e Mariah estão sentadas lado a lado com seus filhos em uma mesa. Disseram-nos que as mulheres estavam envolvidas em uma conversa bastante intensa enquanto seus filhos brincavam uns com os outros. Claro, todos gostaram dos deliciosos pedaços de sushi preparados com aquele toque Nobu.

Enquanto isso, em outro vídeo, Doja é vista comendo com seus amigos na outra mesa ao lado de Kim e Mariah.

Testemunhas oculares nos disseram que as duas partes nunca conversaram ou interagiram durante as refeições que duravam horas. Disseram-nos que não parecia haver qualquer desavença entre Mariah/Kim e Doja… elas estavam apenas fazendo suas próprias coisas com as pessoas com quem estavam.



No final, Kim, Mariah e seus filhos se levantaram e saíram primeiro do restaurante. Doja ficou para trás para descansar um pouco mais e conversar.