Kim Kardashian tem interação gelada com Kanye West em Los Angeles

Kim Kardashian dar Kanye West apareceu para o filho deles SantoJogo de basquete na noite de sexta-feira – e o ex-casal se uniu e fez o possível para esconder a infinidade de problemas entre eles.

Kanye chegou separado de Kim e sua filha, Chicago, no evento esportivo em Los Angeles na noite de sexta-feira. Enquanto torciam por Saint durante o confronto, Kim e Kanye tiveram uma interação, que foi fotografada por paparazzi.

Confira as imagens, obtidas pelo TMZ… Kim está ao lado de Kanye com Chicago entre eles, conversando com o rapper sobre algo. O que eles discutiram é uma incógnita.



ANTECEDENTES

Outras fotos capturaram os ex-namorados sentados na mesma fileira, mas com várias cadeiras separadas, com Kanye enviando mensagens de texto em seu telefone e Kim conversando com Saint. Seus outros filhos – Norte dar Salmo – não compareceu ao jogo.

Como informamos, Kim e Kanye finalizou o divórcio em 2022, após 7 anos de casamento e são co-pais desde então. A dupla tem reunidos antes em várias reuniões, mas apenas em apoio aos seus filhos.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… nos bastidores, houve problemas com várias questões de educação dos filhos… onde Kim e Kanye não concordam. E, disseram-nos, Kim está super chateado com a última torrente de discursos anti-semitas de Kanye, elogiando Hitler e os nazistas.



