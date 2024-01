Kirk Cousins ​​contempla mudança de agência gratuita para se juntar a Bill Belichick

euhorário on-line Minnesota Vikings quarterback Primos Kirk tem feito barulho nas manchetes ultimamente, ao lado do lendário treinador Bill Belichickque recentemente se separou do Patriotas da Nova Inglaterra. Apesar de nunca ter jogado pelo Belichick, Cousins ​​​​tem muito respeito pelo oito vezes vencedor do Super Bowl.

Com Cousins ​​prestes a se tornar um agente livre em março, ele pode estar em busca de um novo treinador para jogar. Se esse treinador fosse Belichick, Cousins ​​definitivamente estaria interessado. Ele expressou: “Não vou recusar a oportunidade de jogar com um futuro treinador do Hall da Fama, mas teremos que ver aonde março leva. Há muitas incógnitas no momento”, em entrevista à CBS. Esportes.

Robert Kraft abraça Bill Belichick e brinca para não beijá-loTwitter

O futuro de Cousins ​​com os Vikings está no ar depois de uma ruptura no tendão de Aquiles na semana 8, deixando seu retorno a Minnesota incerto. Embora um retorno aos Vikings seja possível, muitas variáveis ​​nas próximas semanas podem influenciar a camisa que ele vestirá na próxima temporada.

Por enquanto, uma coisa é certa: Cousins ​​está ansioso para voltar a campo e traçou metas ambiciosas para a próxima fase de sua carreira. “Certamente quero jogar mais alguns anos de futebol, então espero que nos anos que restam antes de mim e de minha carreira no futebol não fique sentado assistindo aos playoffs, mas sim jogando os playoffs. futebol”, afirmou. “Esse é certamente um objetivo à frente.”

Belichick e Cousins ​​​​estão indo para Falcons?

Enquanto a especulação gira em torno Primos‘futuro na NFL, o mesmo vale para Belichick e seu próximo destino. Depois de 24 temporadas treinando o Patriotas da Nova Inglaterradurante o qual conquistaram 17 títulos de divisão e seis vitórias no Super Bowl, o próximo passo de Belichick permanece incerto.

Cousins ​​expressou sua admiração pelas proezas de treinador de Belichick e pelos desafios que ele apresenta em campo. “Grande respeito por ele como treinador, como por todos os outros jogadores do futebol profissional”, disse Cousins. “Se você vai a tantos Super Bowls, ganha tantos Super Bowls, vai a tantos jogos de campeonatos de conferências, tem a produção defensiva que ele tem há anos e anos, isso diz tudo.”

O futuro de Belichick está fortemente ligado ao Falcões de Atlanta, com relatos de uma segunda oferta de entrevista sobre a mesa. Com um histórico incomparável, incluindo o maior número de aparições no Super Bowl na história da NFL e inúmeras outras conquistas, é indiscutível que Belichick está entre os maiores treinadores de todos os tempos.