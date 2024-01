Kit Antena Digital: Veja quem pode solicitar GRATUITAMENTE hoje (16/01) e como fazer o pedido

A televisão é um dos eletroeletrônicos mais presentes nos lares brasileiros, com mais de 97% da população possuindo ao menos um aparelho em suas residências . No entanto, com o desligamento do sinal analógico em breve, muitas pessoas podem ficar sem acesso à programação da TV aberta. Para evitar essa situação, é importante realizar a troca dos aparelhos digitais e migrar para uma antena mais moderna.

Felizmente, os beneficiários de programas sociais do Governo Federal têm a oportunidade de receber um kit gratuito com a nova antena parabólica digital. Essa iniciativa visa ajudar as pessoas de baixa renda a terem acesso aos serviços digitais de televisão e telefone, graças aos avanços tecnológicos que facilitam a realização de diversas atividades no dia a dia.

Neste artigo, vamos explorar quem pode receber o kit gratuito de antena digital, os critérios para se qualificar, como fazer o pedido e outras informações relevantes sobre esse programa do Governo Federal.

Quem pode receber o kit gratuito de antena?

O programa de distribuição do kit gratuito de antena digital é direcionado às famílias de baixa renda que estão inscritas em algum programa social do Governo Federal, como o Cadastro Único (CadÚnico). Além disso, é necessário que a residência possua uma antena parabólica tradicional instalada e conectada à TV para assistir à programação.

É importante ressaltar que as famílias que não possuem antena parabólica ou cujas antenas não estão funcionando não serão elegíveis para receber o kit gratuito. O objetivo do programa é substituir o sinal antigo pelo mais moderno, portanto, residências que não têm acesso ao sinal de transmissão antigo não receberão uma antena nova para acessar o sinal digital.

Além disso, famílias que possuem antena digital espinha de peixe (instalada no alto da casa), antena digital interna ou TV por assinatura também não são contempladas pelo programa de distribuição do kit gratuito de antena.

Como fazer o pedido do kit gratuito de antena?

Para fazer o pedido do kit gratuito de antena digital, é necessário entrar em contato com o órgão responsável pela distribuição na sua região. O governo federal e o Ministério das Comunicações são os responsáveis pela criação e coordenação do programa, mas a distribuição pode ser feita através de parcerias com empresas de telecomunicações e outras instituições.



O primeiro passo é verificar se você se enquadra nos critérios de elegibilidade, ou seja, se está inscrito em algum programa social do Governo Federal e possui uma antena parabólica tradicional instalada e funcionando. Em seguida, entre em contato com o órgão responsável pela distribuição na sua região e informe-se sobre os procedimentos para solicitar o kit gratuito de antena digital.

Benefícios da antena parabólica digital

A nova antena parabólica digital oferece diversos benefícios para a população beneficiada pelo programa de distribuição do kit gratuito. Além de permitir o acesso aos serviços digitais de televisão e telefone, a antena digital garante uma qualidade de imagem e som muito superior à antena parabólica tradicional.

Com a implantação do 5G, a nova tecnologia busca melhorar o sinal de transmissão das antenas parabólicas no país, evitando interferências e garantindo uma experiência de uso ainda melhor. Isso é especialmente importante para a população de baixa renda, que muitas vezes não tem condições financeiras de aderir à tecnologia 5G por conta própria.

Cronograma de desligamento do sinal analógico

É importante estar ciente de que o processo de desligamento do sinal analógico já começou em diversas capitais brasileiras e está previsto para ser concluído em 31 de dezembro de 2025. Isso significa que, em pouco mais de um ano, as antenas parabólicas tradicionais deixarão de funcionar e será necessário migrar para o sinal digital para continuar assistindo à programação da TV aberta.

O governo federal tem adotado medidas para evitar prejuízos à população durante esse processo de transição, como a distribuição do kit gratuito de antena digital para as famílias de baixa renda. Essa iniciativa visa garantir que todas as pessoas tenham acesso aos serviços digitais de televisão e telefone, mesmo com o desligamento do sinal analógico.

Garanta já o seu acesso aos serviços digitais de televisão

A distribuição do kit gratuito de antena digital é uma iniciativa do Governo Federal para ajudar as famílias de baixa renda a terem acesso aos serviços digitais de televisão e telefone. Através desse programa, os beneficiários de programas sociais podem receber em suas residências um kit com a nova antena parabólica digital, substituindo a antena parabólica tradicional.

É importante verificar se você se enquadra nos critérios de elegibilidade, como estar inscrito em algum programa social do Governo Federal e possuir uma antena parabólica tradicional instalada e funcionando. Caso esteja apto, entre em contato com o órgão responsável pela distribuição na sua região para obter mais informações sobre como fazer o pedido do kit gratuito de antena digital.

Não deixe para a última hora! O desligamento do sinal analógico está previsto para acontecer até o final de 2025, e é importante realizar a troca para a antena parabólica digital o quanto antes para continuar desfrutando da programação da TV aberta. Aproveite essa oportunidade oferecida pelo governo e garanta o acesso aos serviços digitais de televisão e telefone para você e sua família.