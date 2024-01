Kit Antena Digital: Veja quem pode solicitar GRATUITAMENTE hoje (18/01) e como fazer o pedido

A televisão é um dos aparelhos eletrônicos mais presentes nos lares brasileiros, com mais de 97% da população possuindo ao menos um aparelho em suas residências. No entanto, com o desligamento do sinal analógico em breve, é importante que as pessoas realizem a troca dos aparelhos digitais para continuar acompanhando a programação da TV aberta.

Kit de Antena Digital gratuito para beneficiários de programas sociais

Uma ótima notícia é que os beneficiários de programas sociais do Governo Federal têm direito a receber gratuitamente um kit com a nova antena parabólica digital em suas residências. Esse programa, criado pelo Governo Federal e pelo Ministério das Comunicações, visa proporcionar acesso aos serviços digitais de televisão e telefone às pessoas de baixa renda.

Graças aos avanços tecnológicos, é possível realizar essa transição para o sinal digital de forma mais acessível. Além disso, recentemente, o Brasil deu início à implantação do 5G, uma nova tecnologia que visa melhorar o sinal de transmissão das antenas parabólicas no país.

Quem pode receber o kit gratuito de antena?

Para ter direito ao kit gratuito de antena, é necessário atender a alguns critérios estabelecidos pelo programa. São eles:

Estar inscrito em algum programa social do Governo Federal, como o Cadastro Único ( CadÚnico ). Possuir uma antena parabólica tradicional instalada e conectada à TV da residência.

É importante ressaltar que a antena parabólica deve estar funcionando corretamente para que seja possível assistir à programação. Caso a residência não possua uma antena parabólica ou a mesma não esteja em funcionamento, não será possível receber o kit gratuito.

O que o kit gratuito de antena oferece?



O kit com a nova antena parabólica digital substitui a antena parabólica tradicional e é essencial para garantir a convivência harmoniosa entre a tecnologia parabólica da Banda C e o 5G. Além disso, a nova antena oferece uma qualidade de imagem e som muito superior, proporcionando uma experiência de TV mais satisfatória.

Vale destacar que as operadoras Claro, TIM e Vivo foram as vencedoras da principal faixa do leilão do 5G. Essas empresas criaram a Siga Antenado, iniciando os procedimentos finais para liberar a faixa de 3,5 gigahertz (GHz) que será utilizada para transmitir o sinal da internet móvel de quinta geração.

Para evitar interferências no sinal, é necessário realizar a instalação de filtros de proteção e distribuir os kits de recepção do novo sinal das TVs parabólicas. Todo esse processo conta com o apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e tem como objetivo garantir que todas as famílias de baixa renda do país tenham acesso ao sinal digital.

Como solicitar?

A solicitação do kit gratuito de antena pode ser feita de forma simples e rápida. O primeiro passo é verificar se você atende aos critérios estabelecidos pelo programa, ou seja, estar inscrito em algum programa social do Governo Federal e possuir uma antena parabólica tradicional instalada e funcionando corretamente.

Caso você atenda a esses critérios, basta entrar em contato com a empresa responsável pela distribuição do kit em sua região. Essas informações podem ser obtidas através dos canais de atendimento disponibilizados pelo programa.

É importante ressaltar que a distribuição do kit gratuito de antena é realizada de acordo com a disponibilidade e a demanda de cada região. Portanto, é recomendado que você faça a solicitação o quanto antes para garantir que receberá o kit dentro do prazo estabelecido.

Sinal analógico será desligado em breve

É fundamental estar ciente de que o desligamento do sinal analógico está previsto para ser concluído até o dia 31 de dezembro de 2025. Esse processo já começou em diversas capitais brasileiras, o que significa que as mudanças na troca das antenas parabólicas estão se tornando cada vez mais evidentes.

É importante ressaltar que o governo está adotando medidas para minimizar os impactos dessa transição e garantir que todas as famílias de baixa renda tenham acesso ao sinal digital. A distribuição do kit gratuito de antena é uma dessas medidas, visando proporcionar uma transição suave e acessível para todos.

Portanto, se você é beneficiário de algum programa social do Governo Federal e possui uma antena parabólica tradicional, não deixe de solicitar o seu kit gratuito de antena o quanto antes. Aproveite essa oportunidade de ter acesso à tecnologia digital e desfrutar de uma melhor qualidade de imagem e som em sua TV.

Não perca tempo e garanta o seu kit gratuito de antena agora mesmo! Acompanhe a programação da TV aberta com a qualidade que você merece.