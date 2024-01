Kovi ABRE VAGAS presenciais e HÍBRIDAS no Sul e no Sudeste

A Kovi, startup de mobilidade guiada pelo propósito de criar oportunidades para que todos possam dirigir suas vidas, está contratando novas pessoas para preencher o seu quadro. Dessa forma, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as principais vagas ofertadas:

Analista de Atendimento Júnior – Assistência 24H – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de FP&A SR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Negócios Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Planejamento Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Financeiro SR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente Tributário – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Auxiliar de Operações – CX Presencial – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Operações – São Paulo – SP – Efetivo;

Instrutor (a) Técnico – Chapeador Automotivo – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Mecânico (a) Automotivo – (Zona Sul) – São Paulo – SP – Efetivo;

Retificador B – São Paulo – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de produção – São Paulo – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Operações – São Paulo – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Logística – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Kovi

Falando mais sobre a companhia, podemos destacar que a Kovi foi criada em 2018, formada por mais de 1.000 talentos e que já impacta a vida de mais de 16 mil pessoas em São Paulo, Porto Alegre e Cidade do México.

Em um cenário onde apenas 25% da população da América Latina consegue ter acesso ao carro, trabalha todos os dias para tornar o acesso ao carro mais fácil e econômico para todos. Hoje, a Kovi já oferece planos de aluguel no inédito modelo “pague o que usar”, compra de carros sem análise de crédito e carro por assinatura pelo menor preço do mercado.

Só em 2021, a título de exemplo, foi classificada como uma das LinkedIn Top Startups, estrou na lista 100 Startups to Watch, ficou no Top 5 na Categoria Crescimento do Prêmio Scale-Up Endeavor, conquistou espaço na Soonicorn Club of Mexico Tech 2021 e ganhou o Prêmio MESC de satisfação do cliente no segmento “Rent a Car – Motoristas de aplicativos”.

O que é necessário para se candidatar?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Kovi, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.



Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

