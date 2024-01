Kristen Saban presta homenagem chorosa após aposentadoria de Nick Saban

AEnquanto os ecos da aposentadoria de Nick Saban reverberam pelo mundo do futebol universitário, não são apenas os torcedores e jogadores que sentem o peso de sua saída.

Por trás de todo grande treinador existe uma família e, neste caso, Saban’s filha, Christian Saban Setasestá expressando o peso emocional da decisão de seu pai.

A família de Saban reflete sobre sua carreira lendária

Em uma história comovente do Instagram, Kristen compartilhou uma foto sua enxugando as lágrimas, encapsulando a profundidade de seus sentimentos.

“É um momento agridoce” Christian Saban Setas expressa em sua história no Instagram, refletindo as emoções conflitantes em torno da decisão de seu pai de se aposentar.

Esta demonstração pública de emoção de Kristen não é sem precedentes, já que ela tem sido consistentemente uma das defensoras mais veementes de seu pai.

Suas plataformas de mídia social têm sido um campo de batalha contra as críticas dirigidas a Nick Saban e à equipe do Alabama.

Senhorita Terryesposa de Nick Saban, também compartilhou seus sentimentos sobre o encerramento deste capítulo significativo em suas vidas.

“Tem sido uma jornada incrível nestes últimos 17 anos na Universidade do Alabama e levamos conosco muitas lembranças incríveis”, disse. Senhorita Terry escreveu, enfatizando a profunda conexão da família com a comunidade do Alabama.

O legado de Saban deve continuar no Alabama

O legado de Nick Saban vai além das vitórias em campo.

Trata-se dos valores incutidos nos jogadores, do impacto positivo na comunidade e da busca incessante pela excelência.

Senhorita Terry garante que o Saban legado continuará através do Fundação Nick’s Kidsapoiando crianças, estudantes e professores no Estado do Alabama.

“O Alabama sempre será um ‘doce lar’ para nossa família, e estaremos torcendo por ‘Roll Tide’!” Senhorita Terry expresso, encapsulando a conexão duradoura entre o Saban família e o Universidade do Alabama.

Como Nick Saban Afastando-se dos bastidores, deixando um legado histórico de treinador, sua família continua sendo um testemunho dos sacrifícios pessoais e investimentos emocionais que definem uma dinastia de treinadores.