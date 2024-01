Kristin Juszcyk e Olivia Culpo triunfam no jogo dos 49ers com dois designs exclusivos: macacão e top customizados

Olivia Culpo ganhou as manchetes mais uma vez ao balançar um Kristin Juszczyk Design da NFL no jogo divisionário da NFC no sábado, 20 de janeiro, entre o São Francisco 49ers e Green Bay Packers.

Culpo está anunciando com o estilista e é o mais recente nome de destaque a fazê-lo depois Taylor Swift e Brittany Mahomes arrasou com suas roupas temáticas de futebol americano.

Brittany Mahomes entra em forma com sua amiga Taylor SwiftInstagram

É um grande amor interno na Costa Oeste, já que Culpo é o noivo do ás do running back dos 49ers, Christian McCaffreye Juszczyk é a esposa do zagueiro do time, Kyle Juszczyk.

Culpo usava um longo casaco vermelho com uma bolsa vermelha para o jogo masculino, que ele venceu por 24-21 e marcou dois touchdowns, junto com calças jeans pretas e luvas brancas, mas a estrela da roupa era o top branco baixo que ela usava, que é potencialmente inspirado no logotipo do Top Gun e tem o brasão dos 49ers estampado no meio.

JuszczykO marido de está adorando a atenção que ela está recebendo, creditando seu trabalho árduo que a faz já sair da cama às 03h00/04h00 da manhã, quando o próprio jogador da NFL realmente acorda.

“[It’s been] pura alegria só de vê-la obter esse reconhecimento”, disse Kyle Juszczyk. “Ela está trabalhando há anos; ela tem trabalhado tanto.

“Então, estou muito feliz em vê-la divulgar suas coisas, todo mundo vê e as pessoas reconhecem que eram dela.”

A roupa radical de Kristin Juszczyk

Não querendo ficar para trás, a estilista arrasou com seu próprio equipamento para o evento da NFL, e estava competindo firmemente com Culpoo traje.

Juszczyk usava um terno vermelho que tinha o nome e o número do marido para todos verem, em vários lugares diferentes, com o logotipo dos 49ers sobre o coração. A gola, o desfiladeiro e a lapela da jaqueta eram todos pretos para oferecer um belo contraste com o vermelho e o branco de outros lugares.

Seguindo a popularidade de suas criações, ela está sendo considerada para um acordo com a NFL para fornecer mercadorias oficiais e a liga precisa agir rapidamente antes que ela seja contratualmente bloqueada em outro lugar.

“Já sabemos sobre Kristin e seu trabalho há algum tempo e mantemos um diálogo contínuo com ela”, disse um porta-voz da NFL ao Sportico. “Continuamos explorando oportunidades de trabalhar juntos.”