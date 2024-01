Kristin Juszczyk alerta fãs sobre vendas fraudulentas depois que a jaqueta personalizada de Taylor Swift se torna viral

Ta internet fervilhava de excitação quando Taylor Swift fez uma grande entrada em Estádio Ponta de Flecha vestindo uma jaqueta vermelha personalizada desenhada por Kristin Juszczykadornado com Travis Kelce nome e número da camisa.

No entanto, em meio à nova popularidade da jaqueta, Juszczyk recorreu às redes sociais para alertar os fãs sobre vendas fraudulentas. Em um Instagram postagem de história na quarta-feira, Juszczyk esclareceu que não está vendendo as jaquetas, enfatizando a necessidade do devido licenciamento.

Ela alertou os fãs contra a compra de jaquetas vendidas online por mais de US$ 600, afirmando que eles não são legais. Ao expressar seu desejo de disponibilizar roupas para compra no futuro, ela enfatizou que as jaquetas atuais que circulam no mercado são não autorizado.

O sucesso de Kristin foi instantâneo

Kristin Juszczyk chamou a atenção por suas peças customizadas, criando designs exclusivos para atletas como Deebo Samuel e Simone Biles. O aumento da popularidade veio depois Taylor Swift vestiu uma de suas criações, levando a um aumento de mais de 400.000 seguidores no Instagram.

A esposa de São Francisco 49ers volta completa Kyle Juszczyk revelou que ela não produziu jaquetas adicionais devido a NFL restrições de licenciamento.

Em meio ao aumento repentino da popularidade de sua esposa Kyle elogiou-a nas redes sociais. “No início, os locutores diziam: ‘Ei, Taylor Swift pode convencer a Nike a fazer qualquer coisa’. Ah, vamos lá. Precisamos que essas pessoas soubessem que era tudo Kristin. Isso era tudo ela, então fiquei feliz em vê-la receber esse crédito, “ ele disse.

Estamos vendo mais designs maravilhosos neste fim de semana?

Apesar dos obstáculos, o seu negócio florescente recebeu amplo reconhecimento, com Taylor Swift jaqueta virando cabeças durante o NFL jogos decisivos.

Embora o destino de outra peça personalizada para a rodada divisional deste fim de semana permaneça incerto, Juszczyk’s As criações já tiveram um impacto significativo em sua crescente jornada empreendedora, e a exposição trouxe seus designs exclusivos para o centro das atenções.