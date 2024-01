Kristin Juszczyk consegue contrato de licenciamento com a NFL depois que a jaqueta de Taylor Swift se torna viral

Kristin Juszczyk tornou-se oficial… poucos dias depois de seus ataques personalizados da NFL se tornarem virais – com a ajuda de Taylor Swift – a liga concedeu a ela um acordo de licenciamento para usar seus logotipos em seus designs!

O acordo foi fechado esta semana, segundo Esportivo … permitindo Juszczyk – que é casado com o zagueiro estrela do 49ers Kyle Juszczyk – poderão usar legalmente os logotipos dos times da NFL em roupas masculinas e femininas.

Os termos financeiros do acordo não são conhecidos.

A marca de Kristin é uma das coisas mais quentes do momento… tudo desde que ela recebeu o melhor marketing gratuito de todos os tempos de Swift, que arrasou com seu design de casaco inflável (uma ode ao #87 de Travis) ao frígido Chiefs vs. Jogo dos Dolphins em Kansas City em 13 de janeiro.