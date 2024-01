Kyle Richards diz que a vida sem Mauricio Umansky é ‘dolorosa’

Lembrem-se nós contamos tudo sobre suas excursões em Aspen no mês passado com Umansky fotografando algumas lindas modelos vestindo apenas toalhas nas pistas e rasgando a camisa dele em um bar poppin ‘… antes que ele, Kyle e suas filhas saíssem na época do Natal.

Richards disse que a viagem foi bastante tranquila… acrescentando que se você não conhecesse o ex-casal, não pensaria que havia algo errado no relacionamento deles – resultado final, nada de brigas por causa do presunto de Natal.

O casal decidiu seguir caminhos separados no verão passado, e a separação foi atormentado por rumores de Kyle seguindo em frente com Morgan Wade logo após a separação e Mauricio se dando bem com seu parceiro de “Dancing with the Stars” Emma Slater … basicamente, todo mundo está em alta nos últimos seis meses.