Kyle Richards e Morgan Wade ainda amigos, Morgan limpou IG antes do lançamento da música

Morgan Wade A página do Instagram foi apagada de quase todas as suas postagens, incluindo fotos dela e Kyle Richards mas apesar das especulações… aprendemos que todos são bons.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ que está tudo bem entre os amigos… e a estrela country arquivou todas as postagens em sua página, exceto duas, incluindo fotos de Kyle, porque ela está se preparando para lançar novas músicas.

Caso você não saiba, cantores/atores fizeram disso um tendência de limpar suas mídias sociais contas limpas quando se prepara para promover um novo projeto – e é exatamente isso que está acontecendo aqui com MW.

Os fãs claramente perderam o memorando de Morgan … levantando uma preocupação especial para ela videoclipe com Kyle foi removido da página de Kyle também, fazendo as pessoas pensarem que Kyle removeu o videoclipe de sua própria página, mas não é o caso… fomos informados porque Morgan arquivou o vídeo que o retirou do perfil de Kyle.