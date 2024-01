Kyle Richards e Morgan Wade se vestem para um jantar de sexta-feira em Los Angeles

Kyle Richards ainda pode estar fingindo ser tímido sobre seu relacionamento com Morgan Wade, mas os dois acabaram de ser filmados em um jantar em Los Angeles

A estrela de “The Real Housewives of Beverly Hills” e seu companheiro cantor country foram até o restaurante Craig’s em West Hollywood na noite de sexta-feira e saíram de seu SUV, parecendo dois gatinhos sexuais.

Morgan vestiu um conjunto de couro preto, enquanto Kyle também estava vestido com um elegante traje escuro.

A dupla então entrou no famoso restaurante e comeu algumas deliciosas iguarias italianas.

Depois, eles voltaram juntos, indo até o manobrista para entrar no SUV e partir.

Morgan, porém, esqueceu seu saquinho de sobras, mas não tema! Ela correu de volta para um dos manobristas que por acaso estava segurando seu saco de comida e entregou-o para ela. Morgan então subiu no SUV e saiu com Kyle.

Como você sabe, as melhores amigas têm sido praticamente inseparáveis ​​desde que Kyle anunciou sua separação do marido Mauricio Unmasky em julho passado. Eles foram recentemente fotografados tomando sol juntos na praia de Punta Mita, no México, para o aniversário de 55 anos de Kyle.