Kyle Richards e Morgan Wade vistos juntos novamente em meio a rumores de namoro

Kyle Richards estava junto novamente com o cantor sertanejo Morgan Wade saindo para um almoço tranquilo de sexta-feira em Los Angeles em meio a constantes rumores de que eles estavam namorando.

A estrela de Real Housewives of Beverly Hills foi fotografada com Morgan de pé de braços dados na calçada, parecendo casual e estiloso em seus óculos escuros, jeans e chapéus de cowboy gêmeos.

Kathy Hilton também fez uma participação especial, atravessando a rua com as duas melhores amigas para saborear algumas iguarias italianas no restaurante La Scala Beverly Hills.