Kylian Mbappe abre na GQ: Em algum momento terei que sair

Kylian Mbappé continua avançando em sua carreira. Aos 25 anos, o francês está num momento importante. O Paris Saint-Germain atacante faz balanço de sua situação com a GQ França e deixa manchetes sobre diversos temas.

Por outro lado, L’Equipe informou esta semana que Real Madrid estão com pressa para contratar Mbappe.

Mbappé sob pressão

“A pressão não me afeta negativamente e preciso dela para ter um bom desempenho. É isso que nos permite manter o grau de excelência necessário para jogar ao mais alto nível.” Mbappé disse. “Estamos numa era de consumo excessivo, com muitos jogos, onde as pessoas esperam muito dos jogadores. Mostrei que a pressão não me afeta negativamente e diria até que preciso dela para ter um desempenho.

“É isto que nos permite manter o nível de excelência necessário para jogar ao mais alto nível.”

Sobre suas ambições de gol

“Embora a quantidade de gols que ele marcou seja impressionante, ele provavelmente pode ser um pouco mais cirúrgico na hora de finalizar.” Mbappé explicou.

“Acho que além dos parâmetros técnicos, melhorando com o pé esquerdo ou com a cabeça, o que mais importa é ampliar a visão do esporte. Jogando para seis ou sete treinadores diferentes, aprendi seis ou sete formas de fazer meu trabalho . Desenvolvi diferentes facetas do meu jogo e me renovei constantemente. A mentalidade certa para progredir é ouvir e adaptar.”

Sobre seu papel como capitão

“O capitão é o fiador e mensageiro de um grupo e hoje tenho o dever de contactar cada um dos jogadores para garantir que todos estão nas melhores condições para ajudar a equipa”. Mbappé disse. “A grande diferença de antes é que meu foco estava realmente no meu desempenho e no que eu poderia trazer para o time individualmente. Ser capitão é uma nova visão do futebol.”

Sobre uma possível saída do PSG

“Muitos grandes jogadores que deixaram a sua marca na história do futebol deixaram a Europa este verão e estamos a entrar numa nova era no futebol”, afirmou. Mbappé disse. “É o ciclo normal deste esporte e em algum momento terei que sair.

Na seleção nacional

“A dinâmica do grupo, tanto desportiva como humana, é ótima”, Mbappé adicionado. “Este ano perdemos grandes campeões, jogadores muito importantes como Hugo [Lloris] ou Rafael [Varane], mas no final o grupo não foi afetado. Mostra coesão real e capacidade de adaptação.”