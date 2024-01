Kylian Mbappe estabelece prazo para sua grande decisão de transferência enquanto o Real Madrid espera para atacar

Kylian Mbappé espera evitar uma repetição da saga de transferências do verão do ano passado, estabelecendo um prazo para decidir se permanecerá no Paris Saint-Germain ou partir para Real Madrid.

O jogador de 25 anos ainda tem seis meses de contrato atual com o campeão francês e está elegível para falar com outros clubes sobre um acordo pré-contrato antes de uma transferência gratuita de Bosman.

A novela provavelmente continuará por mais um tempinho com os fãs ansiosos para saber o desfecho A monumental decisão de carreira de Mbappecom PSG, Madrid e até forasteiros do Liverpool observando atentamente.

Mbappé está bem ciente de que só ele pode acabar de uma vez por todas com a especulação, anunciando a sua decisão. Foi o próprio jogador quem alimentou a última tempestade de rumores depois de falar com a mídia após Vitória do PSG por 2 a 0 sobre o Toulouse na Supercopa da França.

Ele insistiu que nenhuma decisão foi tomada ainda e agora teria definido a data para seu anúncio final para encerrar a saga. Segundo o L’Equipe, o atacante quer revelar seu futuro antes das oitavas de final da Liga dos Campeões, com 14 de fevereiro emergindo como a data importante.

Posição do Real Madrid sobre a contratação de Mbappé

No momento, Real Madrid estão ficando quietos e também Liverpool. Além disso, o treinador do Madrid Carlos Ancelotti deixou claro que não pretende dizer uma única palavra sobre o atacante francês em respeito ao seu antigo clube.

Presidente Florentino Pérez A postura permanece de que ele não repetirá a situação que viveu dois anos atrás. Foi divulgado que o Los Blancos aguardava sua decisão, confiando que ele partiria para o clube espanhol.

Mas Mbappé decidiu assinar um contrato de dois anos com um salário enorme e bônus de assinatura, para grande decepção de Pérez. Desta vez, ele quer ficar longe do drama até que o jogador se decida.

A única certeza por enquanto é que mais uma vez, Mbappé tornou-se foco de atenção no mundo do futebol – e não pelo que faz em campo, mas pelo que fará do futuro.