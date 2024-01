Kylie Jenner traz de volta a era ‘King Kylie’ de 2014 com cabelo rosa chiclete

Kylie Jenner está relembrando sua era “King Kylie” … porque ela está usando o cabelo rosa pastel de novo!

A magnata da beleza / maquiagem exibiu seu novo trabalho de tintura rosa chiclete em um clipe do TikTok na terça-feira … sentindo-se claramente enquanto posava em seu carro – acrescentando na legenda que este ano foi sobre agitar as vibrações de 2014.

Ela também compartilhou selfies do novo penteado no IG… perguntando aos fãs se eles se lembravam dela – e com certeza, eles fizeram isso ao deixar comentários emocionados sobre seu visual de retorno, que ela também revisitou em 2016 e 2018.

Kylie deve muito ao seu cabelo cor de doce… isso deu início à sua fama no IG uma década antes… com seus preenchimentos labiais aumentando a histeria em massa em torno da imagem da então adolescente no ano seguinte.

Enquanto ela experimentava muito com seu penteado, os toques peculiares de cor ficaram em segundo plano no ano passado… já que ela exibia um visual de cabelo castanho escuro mais natural.

Você poderia argumentar que ela pode ter optado por isso para manter as coisas frescas e picantes com seu aclamado namorado ator de Hollywood, Timothée Chalamet. De qualquer forma, seja qual for o motivo da mudança… seus fãs estão adorando online… “King Kylie” está em alta agora no Twitter.

Todo esse período de seus cabelos coloridos de arrasar foi uma época em que ela estava explodindo em fama – e quando as pessoas realmente a conheceram como uma KarJenner promissora.

Diremos isso… ela definitivamente está causando sucesso novamente e exibindo um pouco de personalidade.