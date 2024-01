Kylie Kelce confessa o que sente pela loucura de seu marido Jason

A comemoração sem camisa de Jason Kelce após o histórico touchdown de seu irmão Travis no jogo Chiefs vs Bills foi a imagem do jogo gerando reações de todos os tipos, mas a mais importante é a de sua esposa Kylie Kelce.

Em entrevista com Bom Dia America, Kylie confessou o que ela sentiu quando Jasão pulou da suíte.

“Então, a primeira vez que ele pulou da suíte, eu estava, quer saber? Vá em frente. Esse é meu marido e então na segunda e terceira vez que ele fez isso, eu pensei, vou precisar que você volte. …”

Outras reações à celebração maluca e sem camisa de Jason

Irmãos Jason e Travis Kelce tem um podcast, “Novas alturas,” e em seu último programa eles revelaram muitos detalhes sobre as reações de seu círculo íntimo.

No podcast Jasão revelou que sua esposa, Kylieinstruiu-o a se “comportar da melhor maneira” quando conhecesse Taylor Swift pela primeira vez, então Kylie estava preocupada com a reação de Taylor a tal celebração, mas Travis garantiu que sua namorada gostou da louca celebração sem camisa de seu irmão.

Para Mãe de Jason Kelce,Donna, não foi nenhuma surpresa ver o show do filho dela em Buffalo. Ela obviamente conhece a personalidade de seus filhos de dentro para fora.

A celebração foi tão agitada que alguém até usou tecnologia de inteligência artificial para criar imagens de Jason Kelce como itens colecionáveis ​​​​da Funko Pop. Essas figuras de vinil são conhecidas por suas cabeças enormes e olhos roxos, e apresentam personagens da cultura pop e da vida real.

Os editores de vídeo do “Novas alturas” podcast aproveitou para transformar algumas cenas em um vídeo viral onde Jason ‘estrela’ Rocky e Jurassic Park.

Não há dúvida de que todos os olhos estão voltados para a NFL antes do Super Bowl, mas o Família Kelce atrai todos os holofotes por seu carisma e destaque em todos Chefes jogo onde Donna, Taylor, Kylie e Jason estão presentes.