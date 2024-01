Kylie Kelce responde às travessuras de Jason Kelce em Buffalo: ‘Também não estou pedindo permissão’

Óum dos momentos mais engraçados do fim de semana passado Kansas City Chiefs x Buffalo Bills jogo que passou despercebido veio de Kylie Kelce. Estamos falando da esposa de Jason Kelce e mãe de seus filhos. Há um momento em que Jason perde o controle e sai do cubículo em Buffalo sem camisa e começa a beber cerveja como se não fosse nada. Ele começa a comemorar os touchdowns de seu irmão e eventualmente sai para se misturar com Notas de búfalo fãs. Embora muitos possam tê-lo vaiado à distância, aqueles que estavam próximos não conseguiram esconder a excitação. Jason Kelce provou naquele dia que é um homem do povo, mas Kylie Kelce não se impressionou. Na verdade, ela parecia não estar gostando do espetáculo tanto quanto o resto de nós.

Jason Kelce comemora o touchdown de Travis Kelce arrancando a camisa e pulando no meio da multidão

A doce vingança de Kylie Kelce contra Jason Kelce

Às quartas-feiras ‘Novas alturas‘ podcast, Jason Kelce revelou que ele realmente avisou Kylie Kelce de que estava prestes a comemorar do jeito que fez. Ela já disse a ele para não fazer isso e ele disse que não precisava de permissão. Isso provocou uma reação engraçada de Kylie, que deu a Jason Kelce um gostinho de seu próprio remédio, simplesmente informando que a família estava comprando um novo gato. Aqui está o que ela escreveu em um comentário do Instagram agora fixado: “’Não estou pedindo permissão, estou fazendo isso.’ – a citação exata que direi quando pegar as chaves para pegar um gato.” Aparentemente, os Kelces estão ganhando um novo gatinho de estimação e Jason Kalece não terá palavra a dizer sobre isso.

Mas piadas à parte, o domingo passado foi absolutamente louco com Jason Kelce roubando a cena em uma tarde que provou que o Kansas City Chiefs realmente é um time geracional que tem potencial para imitar o que o New England Patriots fez com o primeiro Tom Brady e Rob Gronkowski. Só agora estamos tendo um sentimento semelhante com Patrick Mahomes e Travis Kelce duo. Jason sabia disso perfeitamente no domingo passado, por isso comemorou daquele jeito. Ficar um pouco selvagem estava completamente fora de questão naquele dia de jogo específico.