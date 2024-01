Lamar Jackson, Christian McCaffrey, Dak Prescott e Brock Purdy nomeados como os principais candidatos a MVP da NFL

Lamar Jackson, Christian McCaffrey e Dak Prescott são finalistas dos prêmios de Jogador Mais Valioso e Jogador Ofensivo do Ano da Associated Press NFL 2023. Os vencedores serão anunciados no NFL Honors em 8 de fevereiro.

RELACIONADO:

Um painel nacional de 50 membros da mídia que cobre regularmente a liga concluiu a votação antes do início dos playoffs.

Super Bowl 2024: anúncios polêmicos que nunca deveriam ter sido televisionados

Quarterback do Bills Josh Allen e 49ers QB Brock Purdy também são finalistas para MVP. Grande receptor de golfinhos Monte Tyreek e wide receiver dos Cowboys CeeDee Cordeiro são os outros dois finalistas para Jogador Ofensivo do Ano.

Lamar Jackson busca segundo MVP

Jacksono MVP da NFL de 2019, arremessou 3.678 jardas e 24 touchdowns e também correu 821 jardas e cinco touchdowns.

Ele ajudou o Corvos de Baltimore (14-4) terminou com o melhor recorde da liga e levou-os à vitória nos playoffs sobre o Houston. Jackson recebeu 45 dos 50 votos para o primeiro time AP All-Pro.

Os Ravens hospedam o Chefes de Kansas City (13-6) no jogo do campeonato AFC no domingo.

Prescott teve 4.516 jardas aéreas, 36 passes para touchdown, os melhores da NFL, e uma classificação de passador de 105,9, enquanto levava Dallas ao título da NFC East. Mas o Vaqueiros foram eliminados na rodada wild card pelo Green Bay.

49ers têm muitos talentos voltados para MVP

McCaffrey, escolha unânime do AP All-Pro, liderou a NFL com 1.459 jardas corridas e teve 14 touchdowns no solo para San Francisco. Ele também teve 564 jardas recebidas em sete touchdowns.

Purdy, McCaffrey e a 49ers (13-5) sediará o Leões de Detroit (14-5) no jogo do campeonato NFC no domingo.

O Cleveland Browns tem finalistas em quatro categorias: Myles Garrett como Jogador Defensivo do Ano; Kevin Stefanski como Treinador do Ano; Joe Flacco como Jogador de Retorno do Ano; Jim Schwartz como treinador adjunto do ano.

O resto das indicações de honras

O Houston Texans tem finalistas para Novato Ofensivo e Defensivo do Ano. QB CJ Stroud e correndo de volta Will Anderson Jr.., selecionados consecutivamente com a segunda e terceira escolhas no Draft da NFL, almejam dois anos consecutivos de vencedores do mesmo time.

Jatos de Nova York receptor amplo Garrett Wilson e cornerback Gardner de molho ganhou os prêmios em 2022.

Os Texans derrotaram os Browns em um playoff de wild card antes de perder para Baltimore na rodada divisionária.

Os Cowboys trazem Micah Parsons e cornerback DaRon Blandos Raiders superam Max Crosby e os Steelers trazem TJ Watt junta-se Garrett como finalistas do prêmio de Jogador Defensivo do Ano.

Watt liderou a NFL com 19 recepções, Crosby tinha 14 1/2 e Garrett e Parsons tinha 14 cada. Bland estabeleceu um recorde da NFL com cinco retornos de interceptação para touchdowns.