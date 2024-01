Lamar Jackson coroou CJ Stroud com mensagem motivacional após encerrar sua histórica temporada de estreia

EUn vídeo divulgado por Filmes da NFL, Corvos de Baltimore quarterback Lamar Jackson tinha uma mensagem forte para CJ Stroud depois de terminar o Houston Texanos temporada sensacional de estreia do quarterback.

ASSISTIR: Mensagem pós-jogo de Lamar Jackson para CJ Stroud

A histórica temporada de estreia de Stroud

O Escolha nº 2 no Draft da NFL de 2023, o produto do estado de Ohio deixou sua marca na liga imediatamente. Ele arremessou o terceiro maior número de jardas de um quarterback novato com 4.108levando os texanos ao título da AFC South.

Suas estatísticas impressionantes foram além dos recordes de novato. Stroud liderou a NFL em jardas de passe por jogo (273,9) e proporção de touchdown para interceptação (4,6:1), juntando-se a Tom Brady e Joe Montana como os únicos zagueiros a alcançar esses feitos na mesma temporada.

Jackson e Mahomes têm companhia

Ele não foi capaz de causar impacto contra Jackson e a defesa dos Ravens na derrota dos Texans por 34-10 na Rodada Divisional do Eliminatórias da NFLmas é evidente que ele deixou uma impressão na edição deste ano presumível MVP.

“É o começo para você, você me sente? Você estará lá”, disse Jackson a Stroud no meio-campo após o jogo dos playoffs.Eles estão esperando por você.”

Enquanto Lamar se prepara para duelar com Patrick Mahomes e a Chefes de Kansas City por uma vaga no Super Bowlsuas palavras são um lembrete de que um novo candidato entrou na discussão na AFCmesmo que ele seja apenas um novato.