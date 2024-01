Lamar Jackson faz uma admissão surpreendente sobre seu confronto com Patrick Mahomes

TO atual campeão do Super Bowl, Kansas City Chiefs, não quer nada mais do que defender com sucesso seu título da AFC e retornar ao maior jogo do futebol profissional pela quarta vez em cinco anos – mas eles enfrentam um enorme obstáculo no domingo na forma do topo -semeado Baltimore Ravens, que tem a vantagem de jogar em casa no M&T Bank Stadium.

O jogo será um confronto final entre dois quarterbacks premiados como MVP: Lamar Jackson e Patrick Mahomes. Na quarta-feira, Jackson falou à mídia sobre o confronto iminente – e fez uma revelação impressionante sobre como é enfrentar Mahomes.

Brittany e Jackson Mahomes absorvem vaias dos fãs do Bills com alegria

Jackson: Não gosto de competir contra Mahomes

Isso foi dito com mais do que um toque de humor, mas Jackson admitiu na quarta-feira: ele não gosta de competir contra Mahomes e os Chiefs.

“Ele é um grande quarterback, definitivamente um membro do Hall da Fama”, disse Jackson.

Talvez a relutância de Jackson, mesmo que de natureza humorística, seja compreensível – ele perdeu três dos quatro encontros de sua carreira com Mahomes, completando apenas 56 por cento de suas tentativas de passe e registrando sete touchdowns no total. Enquanto isso, Mahomes tem uma taxa de conclusão de mais de 70 por cento contra os Ravens e foi responsável por 13 touchdowns no total.

Mas as estatísticas e os encontros anteriores não afetaram a confiança geral de Jackson em sua equipe, que busca vencer o campeonato da conferência pela primeira vez desde a temporada de 2012.

“Acredito que (este jogo) são apenas dois grandes nomes em ascensão enfrentando-se”, disse Jackson.

Ravens ‘D está confiante em parar Mahomes

O linebacker do Baltimore, Roquan Smith, também falou com a mídia na quarta-feira. Seu lado da bola tem uma tarefa tremenda pela frente – desacelerar o ataque do Chiefs, que teve média de 7,7 jardas por jogada na rodada divisional contra o Buffalo Bills. Mas Smtih, o âncora da defesa de pontuação número 1 da NFL durante a temporada regular, acha que os Ravens terão vantagem no domingo.

“No final das contas, somos uma defesa de elite”, disse ele.

Kansas City terminou logo atrás de Baltimore como a segunda melhor defesa de pontuação da NFL durante a temporada, e qualquer quarterback superstar capaz de liderar seu ataque em campo com mais consistência provavelmente emergirá como o sinalizador vencedor nesta fascinante disputa pelo título da AFC.