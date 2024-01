Lamar Jackson recruta LeBron James e Ja Morant para promover sua busca pelo MVP

Eu Morant declarou com confiança Corvos de Baltimore‘ quarterback, Lamar Jacksonpara ser o MVP e ele não é o único a apoiar o apelo para que o jogador de 27 anos seja reconhecido como o melhor da NFL.

Lebron James também recorreu ao X, antigo Twitter, para também apoiar a causa depois que o QB dominou o Houston Texanos em uma rodada divisional da AFC 34-10, onde passou para dois touchdowns e correu para mais dois.

Tom Brady diz que é fã de Lamar Jackson desde o colégioInstagram

“MVP”, postou Morant na plataforma de propriedade de Elon Musk, simplesmente dizendo o que muitos estão pensando. James, por outro lado, estava um pouco mais animado ao escrever: “Cara, eu amo Lamar Jackson!!!!!”

Credenciais de futebol de James

James é um fã de futebol americano de longa data e, considerando sua conquista de oito MVPs ao longo de sua carreira (quatro finais da NBA, quatro na temporada regular) e seu status como o maior de todos os tempos, dependendo de para quem você perguntar, significa ele sabe o que é preciso para chegar ao topo.

O Los Angeles Lakers a lenda também jogou futebol americano no ensino médio, mostrando suas proezas em dois esportes diferentes, antes de escolher o basquete. Lá, ele atuou como tight end e wide receiver no St. Mary’s, apesar de ter um metro e noventa de altura e pesar 232 libras.

Ele teve uma média de 20 jardas por recepção e pegou 23 touchdowns em duas temporadas. Seu segundo ano o viu marcar 905 jardas em sete touchdowns. No júnior, ele fez 57 recepções, 1.160 jardas e 16 touchdowns.

Ele foi reconhecido como Sr. Ohio, premiado com o melhor jogador de futebol americano do ensino médio do estado, e foi um All-state em ambas as temporadas, então em outro universo, talvez ele tenha se tornado um NFL lenda em vez disso.

Sua carreira no futebol chegou ao fim depois que ele sofreu uma lesão no pulso durante seu último ano, o que significa que ele optou por priorizar o basquete, onde agora é quatro vezes jogador NBA campeão.