Lamar Jackson revela como deu uma faísca aos Ravens no intervalo: “Muitos xingamentos”

Lamar Jackson estava no seu melhor no Corvos de Baltimore’34-10 vitória sobre o Houston Texanos no sábado, mas nem tudo foi bom durante todo o jogo.

Um início ofensivo lento e um grande erro de times especiais fizeram os Ravens chegarem ao intervalo empatou 10-10. Para voltar aos trilhos, Jackson teve que seja vocal e solte algumas bombas F.

Lamar Jackson revela por que falou tantos palavrões aos companheiros no intervaloTwitter

Lamar Jackson amaldiçoou seus companheiros de equipe dos Ravens

Segundo o próprio relato de Jackson, foi ele quem decidiu fazer “a maior parte da conversa“no intervalo. Jackson menciona ter que fazer”muitos xingamentos“isso seria”inapropriado“em qualquer ambiente normal.

O ataque não estava jogando como Jackson queria, então ele precisava acender uma fogueira sob sua unidade. Certamente funcionou, pois Baltimore acabou marcando 24 pontos nos dois últimos quartos.

Jackson contabilizado todos os quatro dos touchdowns dos Ravens em uma performance que mostrou por que ele é o favorito para ganhar o prêmio MVP desta temporada.

Baltimore agora aguardará o vencedor do domingo Notas de búfalo contra Chefes de Kansas City jogo. Os Ravens receberão qualquer um dos times no Campeonato AFC.